2020-04-17T06:41:26+03:00
Общество

Социальные контракты с жителями Удмуртии расторгать не будут

Их действие приостановят
Анастасия Захарова
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На вопросы о мерах поддержки ответила министр труда и социальной защиты Татьяна ЧураковаНа вопросы о мерах поддержки ответила министр труда и социальной защиты Татьяна ЧураковаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Во время прямой линии с главой Удмуртии министр труда и социальной защиты Татьяна Чуракова рассказала, что социальные контракты с жителями республики остаются в силе.

-В 2020 Удмуртия вошла в пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза до 2024 года. Мы получили федеральные средства в размере 200 млн рублей, также выделены региональные средства. И мы надеемся что не менее 1900 человек смогут заключить социальные контракты для получения различной помощи. На сегодня заключено уже 845 контрактов по четырем направлениям, - рассказала Татьяна Чуракова.

По ее словам, социальные контракты заключали на поиск работы, прохождение профобучения, создание ИП и иные меры поддержки. Но сейчас обучение по ряду специальностей не проводится, часть работодателей не работают, и открыть ИП в нынешних условиях тоже затруднительно. По всем направлениям расторгать социальные контракты не будут, но срок их реализации отложат.

Также во время прямой трансляции глава Удмуртии и министр образования и науки республики Светлана Болотникова ответили на вопросы о дистанционном обучении. А еще накануне стало известно о трех людях, погибших от коронавируса.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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