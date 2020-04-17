По факту гибели 53-летнего жителя Удмуртии при пожаре проводится доследственная проверка
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту пожара в жилом доме, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки, 12 апреля около 19:00 в Уве произошел пожар в жилом доме. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело мужчины. Установлено, что мужчина не работал и выпивал. Накануне случившегося он пришел в гости к знакомой, с которой несколько дней употребляли алкоголь, - сообщает пресс-служба.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении состоянии опьянения. В рамках доследственной проверки, осмотрено место происшествия, опрашиваются родственники и соседи погибшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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