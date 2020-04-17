2020-04-17T12:20:47+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Ижевске

ДТП произошло ночью 17 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске ночью на улице Удмуртской произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗа. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 18-летний водитель машины ВАЗ-2112, по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил КамАЗ, который ехал по главной дороге, и врезался в него, - сообщает ведомство.

В результате ДТП не пристегнутый ремнем безопасности водитель легковушки и его пассажиры 31 и 35 лет получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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