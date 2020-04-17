Минздрав Удмуртии: под наблюдением находится 200 жителей
В Удмуртии по состоянию на утро 17 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на Минздрав.
Так, зараженных коронавирусом на данный момент 58 человек, из них шесть человек выписали и трое скончались. Всего под наблюдением с различными респираторными заболеваниями находится 200 человек, на стационарном лечении в инфекционной больнице - 203 пациента, из них 19 детей.
Напомним, с 17 апреля в Удмуртии закрывают для посещения церкви и храмы, а также кладбища (подробнее). С 15:00 16 апреля закрыты на карантин Граховский и Алнашский районы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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