2020-04-17T12:47:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Они встретились отметить окончание вахты
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии зарегистрировали еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе Коронавирус. Оперштаб Удмуртии со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Зараженные из Алнашского района, семьи встретились отметить окончание вахты. Один из них был уже заражен коронавирусом. В итоге еще плюс четыре случая. Сейчас в республике 62 человека зараженных коронавирусом, - отметил глава республики.

По словам главы региона, в Удмуртии все случаи привозные и далее заразившиеся от приезжих. В данный момент на всех ж/д станциях и в аэропорту идет жесткий контроль за въезжающими в Удмуртию из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сегодня в республику на поезде из Москвы прибывают 64 человека, самолетом — 28

Также по республике 1205 граждан находятся на обязательной самоизоляции. Всего управление Роспотребнадзора подготовило 3 054 постановления об изоляции (за весь период), вручено 598 только за последние три дня.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах.

- Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска/

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре жителя Удмуртии заразились коронавирусом
По факту гибели 53-летнего жителя Удмуртии при пожаре проводится доследственная проверка
Три человека пострадали в ДТП в Ижевске
Минздрав Удмуртии: под наблюдением находится 200 жителей
«Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах
Мошенники похитили у ижевчанки более 600 тысяч рублей
Из-за распространения коронавируса в Удмуртии запретили охоту
Пять больниц в Удмуртии готовы к приему больных с коронавирусом
Что смотрят те, кто остался дома?
Первую в Удмуртии тройню в этом году выписали из больницы
Фотофакт: остановку разбили в Ижевске
Социальные контракты с жителями Удмуртии расторгать не будут
Движения троллейбусов нет в Ижевске по улице Воровского
Можно ли в Ижевске отказаться от «второстепенных» предметов в школе?
Еще один человек погиб от коронавирусной инфекции в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном обучении