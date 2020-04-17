Четыре жителя Удмуртии заразились коронавирусом
В Удмуртии зарегистрировали еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе Коронавирус. Оперштаб Удмуртии со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.
- Зараженные из Алнашского района, семьи встретились отметить окончание вахты. Один из них был уже заражен коронавирусом. В итоге еще плюс четыре случая. Сейчас в республике 62 человека зараженных коронавирусом, - отметил глава республики.
По словам главы региона, в Удмуртии все случаи привозные и далее заразившиеся от приезжих. В данный момент на всех ж/д станциях и в аэропорту идет жесткий контроль за въезжающими в Удмуртию из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сегодня в республику на поезде из Москвы прибывают 64 человека, самолетом — 28
Также по республике 1205 граждан находятся на обязательной самоизоляции. Всего управление Роспотребнадзора подготовило 3 054 постановления об изоляции (за весь период), вручено 598 только за последние три дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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