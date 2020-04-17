Четыре жителя Удмуртии заразились коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T12:47:17+03:00

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В Удмуртии зарегистрировали еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе Коронавирус. Оперштаб Удмуртии со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Зараженные из Алнашского района, семьи встретились отметить окончание вахты. Один из них был уже заражен коронавирусом. В итоге еще плюс четыре случая. Сейчас в республике 62 человека зараженных коронавирусом, - отметил глава республики.

По словам главы региона, в Удмуртии все случаи привозные и далее заразившиеся от приезжих. В данный момент на всех ж/д станциях и в аэропорту идет жесткий контроль за въезжающими в Удмуртию из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сегодня в республику на поезде из Москвы прибывают 64 человека, самолетом — 28

Также по республике 1205 граждан находятся на обязательной самоизоляции. Всего управление Роспотребнадзора подготовило 3 054 постановления об изоляции (за весь период), вручено 598 только за последние три дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU