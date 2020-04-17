2020-04-17T12:17:21+03:00
Общество

«Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах

Женщина сообщила о плохом самочувствии мужа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Глава Удмуртии в прямом эфире рассказал о жительнице, которая оперативно сообщила о плохом самочувствии мужа, и у него выявили коронавирус.

- Женщина сообщила, что её супруг «чувствует себя не очень, пошел гулять». Благодаря сознательности жены, специалистам удалось отреагировать оперативно. У него выявили коронавирус, - рассказал глава региона.

Напомним, в республике умерло три человека, у которых анализ на коронавирус был положительный (подробнее).

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Глава Удмуртии сообщил о двух больных коронавирусом, которые скончались в больнице .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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