2020-04-17T14:29:14+03:00
Общество

Два гималайских медвежонка родились в зоопарке Удмуртии

Малыши родились еще 17 декабря, но сотрудники зоопарка не нарушали покой медведей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии родились два гималайских медвежонка. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

- Медвежата родились еще 17 декабря, но сотрудники не стали нарушать их покой. И только спустя три месяца из берлоги начали выглядывать два медвежонка. Медведица Саша мамой стала уже в четвёртый раз. При этом на прогулке мама ни на шаг не отходила от детей, которые пытались залазить по бревнам на самую высоту, смело рвались в бой на покорение рва, играли с мамой в прятки и догонялки, - сообщает пресс-служба.

Кстати, пол малышей до сих пор неизвестен. Медведица не позволяет медвежатам даже близко подойти к людям, а потому ветеринарное обследование потомства пока не представляется возможным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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