2020-04-17T15:02:40+03:00
Происшествия

Семь жителей Удмуртии подозреваются в организации и проведении азартных игр

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении группы местных жителей. Их подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 49-летний житель Сарапульского района вместе с соучастниками открыли в Сарапуле два игорных заведения. Там они проводили азартные игры на компьютерах, извлекая доход. При этом каждый зал был оборудован неприметным входом и системой видеонаблюдения. Для того, чтобы проникнуть в помещения, сотрудникам Росгвардии пришлось использовать специальные средства и взламывать двери, - сообщает пресс-служба.

При обысках изъята компьютерная техника, 30 комплектов игрового оборудования и 800 тысяч рублей. Все семь участников преступной группы задержаны. Теперь им грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишение свободы сроком до 4 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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