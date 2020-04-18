Очевидцы: пьяный ижевчанин протаранил остановку

18 Апр 2020 2020-04-18T09:01:34+03:00

По словам очевидцев, мужчина был пьян. ФОТО: Ольга Быстрых / https://vk.com/udmurtiya18rus

Мужчина рассказал очевидцам, что ехал на работу

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Пьяный ижевчанин на автомобиле «Лада Гранта» протаранил остановку общественного транспорта. Авария произошла на улице Крылова в ночь с 17 на 18 апреля, сообщают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы проверили состояние водителя. Оказалось, он был пьян. Мужчина рассказал, что ехал на работу.

Отметим, что официальной информации об аварии не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU