Очевидцы: пьяный ижевчанин протаранил остановку
Пьяный ижевчанин на автомобиле «Лада Гранта» протаранил остановку общественного транспорта. Авария произошла на улице Крылова в ночь с 17 на 18 апреля, сообщают пользователи в социальных сетях.
Очевидцы проверили состояние водителя. Оказалось, он был пьян. Мужчина рассказал, что ехал на работу.
Отметим, что официальной информации об аварии не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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