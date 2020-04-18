2020-04-18T09:01:34+03:00
Общество

Очевидцы: пьяный ижевчанин протаранил остановку

Мужчина рассказал очевидцам, что ехал на работу
Анастасия Волкова
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По словам очевидцев, мужчина был пьян. ФОТО: Ольга Быстрых / https://vk.com/udmurtiya18rusПо словам очевидцев, мужчина был пьян. ФОТО: Ольга Быстрых / https://vk.com/udmurtiya18rus
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Пьяный ижевчанин на автомобиле «Лада Гранта» протаранил остановку общественного транспорта. Авария произошла на улице Крылова в ночь с 17 на 18 апреля, сообщают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы проверили состояние водителя. Оказалось, он был пьян. Мужчина рассказал, что ехал на работу.

Отметим, что официальной информации об аварии не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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