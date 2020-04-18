2020-04-18T11:04:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

Михаил Мурашко назвал ряд регионов, в которых должны проделать дополнительную работу
Анастасия Волкова
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Михаил Мурашко - министр здравоохранения России. ФОТО: Николай Галкин/ТАССМихаил Мурашко - министр здравоохранения России. ФОТО: Николай Галкин/ТАСС
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Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, призвал ряд регионов усилить меры по борьбе с коронавирусом. В их число входит и Удмуртия. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на чиновника.

- Мы бы хотели отметить, что ряд регионов, действительно, требует мобилизации усилий, - сказал Мурашко президенту России Владимиру Путину на совещании о перепрофилировании больниц в регионах. - Хотелось бы отметить, что нужно обратить внимание к Иркутской области, к Удмуртии, вы упомянули республику Коми, в том числе Владимирскую область, ну и вот Забайкальский край должен принять ряд мер по ускорению.

Министр также отметил, что работа уже ведется.

- Темпы велики, но ситуация диктует, чтобы мы находились не просто в графике, мы старались все-таки профилактировать возможные риски и, не дай бог, срывы,— прокомментировал он.

Напомним, что в Удмуртии зарегистрировано уже 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них трое умерли, шестеро выздоровели. Еще 53 человека находятся в стационаре на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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