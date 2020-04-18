Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске
Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске. Работы начались утром 17 апреля: за несколько часов были распилены десятки деревьев. Соответствующие фотографии прислали читатели «Комсомолки».
В администрации города объяснили, что земельный участок передали в аренду, а застройщику разрешили вырубку деревьев.
— На участке начнется строительство непродовольственного магазина. Застройщик обязуется высадить новые деревья в количестве 124 штук, — прокомментировали в администрации.
Отметим, что точные сроки открытия объекта пока не называются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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