2020-04-18T14:43:37+03:00
Общество

Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске

Снимками поделились читатели «Комсомолки»
Анастасия Волкова
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ФОТО: Рая ИБРАГИМОВАФОТО: Рая ИБРАГИМОВА
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Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске. Работы начались утром 17 апреля: за несколько часов были распилены десятки деревьев. Соответствующие фотографии прислали читатели «Комсомолки».

В администрации города объяснили, что земельный участок передали в аренду, а застройщику разрешили вырубку деревьев.

— На участке начнется строительство непродовольственного магазина. Застройщик обязуется высадить новые деревья в количестве 124 штук, — прокомментировали в администрации.

Отметим, что точные сроки открытия объекта пока не называются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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