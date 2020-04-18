Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров
Весь медицинский персонал и волонтеры-медики, которые борются с коронавирусной инфекцией, смогут проживать в гостиницах Ижевска и санаториях. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Отметим, это касается врачей «инфекционки», Завьяловской районной больницы, станции скорой помощи, а также ГКБ №№ 2, 7, 8. Мера принята для того, чтобы обеспечить безопасность семей и близких докторов и волонтеров, а также для поддержки гостиничного фонда республики.
По словам Александра Владимировича, для медперсонала также выделят транспорт. Он будет доставлять врачей до места работы и обратно. Кроме того, медиков обеспечат горячей едой.
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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