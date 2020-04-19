Новые автомобили получили две больницы Удмуртии
Две районные больницы в Удмуртии (Малопургинского и Завьяловского районов) получили новые автомобили в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам. Об это сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках этой акции к нам поступило два автомобиля LADA Largus*.
- Машина, которую мы сегодня получили, будет использоваться для амбулаторного посещения беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, людей старшего поколения в возрасте 65 плюс. Все для того, чтобы они не приходили в поликлинику и не подвергали себя и других риску. Расстояния у нас от 1 до 68 км по Завьяловскому району, поэтому автомобиль будет очень востребован, - рассказала главный врач Завьяловской ЦРБ Елена Наговицина.
Отметим, что в помощь городским больницам на время были переданы несколько автомобилей из автопарка Администрации Главы и Правительства Удмуртии, а также Госсовета Удмуртии. Машины доставляют по вызовам врачей и медсестер участковых служб, а также помогают следить за состоянием граждан, вернувшимся из-за границы и находящимся на самоизоляции.
*Лада Ларгус
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
50-метровый бассейн планируют достроить в Ижевске к 2021 году
Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске
Лада Ларгус
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: « Медицина и здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»