Новые автомобили получили две больницы Удмуртии

19 Апр 2020 2020-04-19T08:18:21+03:00

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Две районные больницы в Удмуртии (Малопургинского и Завьяловского районов) получили новые автомобили в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам. Об это сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках этой акции к нам поступило два автомобиля LADA Largus*.

- Машина, которую мы сегодня получили, будет использоваться для амбулаторного посещения беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, людей старшего поколения в возрасте 65 плюс. Все для того, чтобы они не приходили в поликлинику и не подвергали себя и других риску. Расстояния у нас от 1 до 68 км по Завьяловскому району, поэтому автомобиль будет очень востребован, - рассказала главный врач Завьяловской ЦРБ Елена Наговицина.

Отметим, что в помощь городским больницам на время были переданы несколько автомобилей из автопарка Администрации Главы и Правительства Удмуртии, а также Госсовета Удмуртии. Машины доставляют по вызовам врачей и медсестер участковых служб, а также помогают следить за состоянием граждан, вернувшимся из-за границы и находящимся на самоизоляции.

*Лада Ларгус

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ИСТОЧНИК KP.RU