Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска

19 Апр 2020 2020-04-19T09:25:32+03:00

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Портреты героев Великой Отечественной войны (15 Героев Советского Союза и маршал авиации Федор Фалалеев) появятся на 45 остановках Ижевска в рамках проекта «Маршрут Героев». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На плакатах будет размещена фотография героя, биографическая справка и рассказ о совершенном в годы войны подвиге, за который и было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, - говорится в сообщении.

Отметим, что в работе над проектом принимали участие волонтеры, сотрудники Нацмузея им. К. Герда и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU