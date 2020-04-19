Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска
Портреты героев Великой Отечественной войны (15 Героев Советского Союза и маршал авиации Федор Фалалеев) появятся на 45 остановках Ижевска в рамках проекта «Маршрут Героев». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- На плакатах будет размещена фотография героя, биографическая справка и рассказ о совершенном в годы войны подвиге, за который и было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, - говорится в сообщении.
Отметим, что в работе над проектом принимали участие волонтеры, сотрудники Нацмузея им. К. Герда и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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