2020-04-19T09:25:32+03:00
Общество

Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска

В городе стартует проект «Маршрут Героев»
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

Портреты героев Великой Отечественной войны (15 Героев Советского Союза и маршал авиации Федор Фалалеев) появятся на 45 остановках Ижевска в рамках проекта «Маршрут Героев». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На плакатах будет размещена фотография героя, биографическая справка и рассказ о совершенном в годы войны подвиге, за который и было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, - говорится в сообщении.

Отметим, что в работе над проектом принимали участие волонтеры, сотрудники Нацмузея им. К. Герда и Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Новые автомобили получили две больницы Удмуртии

Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству
Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска
Новые автомобили получили две больницы Удмуртии
50-метровый бассейн планируют достроить в Ижевске к 2021 году
Онлайн: как проходят пасхальные богослужения в Ижевске в период пандемии?
Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров
Еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе
Вырубка деревьев ведется у Дома природы в Ижевске
Где жители Удмуртии смогут посмотреть главные пасхальные богослужения в период самоизоляции?
Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских
Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом
Ижевского полицейского начальника обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Очевидцы: пьяный ижевчанин протаранил остановку
Участок дороги Ижевск-Оранжерейный комплекс отремонтируют вновь
Ижевская «Галерея» грустит по посетителям в рамках «скучающего флешмоба»
Исполнительный директор ХК «Ижсталь» рассказал о задачах для команды на сезон
42-летняя жительница Удмуртии подозревается в убийстве знакомого
17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира