Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала фото в платье из подушки

20 Апр 2020 2020-04-20T06:08:43+03:00

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Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева приняла участие во флешмобе #pillowdresschallenge. На странице спортсменки в ее Instagram появилось горячее фото, где она примерила подушку на голое тело. На голове у Туктамышевой - шапочка, которая похожа на ее головной убор из последнего показательного номера.

-Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание, - пошутила Туктамышева.

Туктамышева не теряет время на самоизоляции. Ранее девушка дала «советы» по правильному питанию. Также на карантине Елизавета почти подготовила новый номер.

Помимо фигуристки в подобном флешмобе с удовольствием участвуют и другие жители Удмуртии.

Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.

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ИСТОЧНИК KP.RU