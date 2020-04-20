Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала фото в платье из подушки
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева приняла участие во флешмобе #pillowdresschallenge. На странице спортсменки в ее Instagram появилось горячее фото, где она примерила подушку на голое тело. На голове у Туктамышевой - шапочка, которая похожа на ее головной убор из последнего показательного номера.
-Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание, - пошутила Туктамышева.
Туктамышева не теряет время на самоизоляции. Ранее девушка дала «советы» по правильному питанию. Также на карантине Елизавета почти подготовила новый номер.
Помимо фигуристки в подобном флешмобе с удовольствием участвуют и другие жители Удмуртии.
Елизавета Туктамышева. Чемпионат России 2020 Показательный номер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева показала репетицию новой программы
Голые ижевчане прикрываются подушками: новый челлендж на время самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»