Гражданский муж-ижевчанин Надежды Бабкиной пообещал записать послание от артистки

20 Апр 2020 2020-04-20T07:26:49+03:00

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Евгений Гор, уроженец Ижевска и гражданский муж Надежды Бабкиной рассказал, как она себя чувствует. Ранее сообщалось, что артистка находится в медикаментозной коме.

-Дорогие друзья, последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась, - рассказал Евгений Гор.

По его словам, сейчас Надежда Бабкина находится в полном сознании и без ИВЛ. Гражданский муж пока не может с ней пообщаться по телефону: они запрещены, потому что в больнице все должно быть стерильно. Но когда разрешат, Евгений Гор запишет для поклонников послание от Надежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU