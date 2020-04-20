На утро 20 апреля в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T10:01:11+03:00

За весь период заболевших инфекцией 137 человек

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на утро 20 апреля зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

- 45 новых случаев коронавируса из низ 17 человек из городской больницы №1. Территория распространения заболевания расширяется – всего заболевшие зарегистрированы на 13 административных территориях. Больше всего в Ижевске – 97 человек, - рассказал глава республики.

Так в очаге заражения – городской клинической больнице общее число заболевших — 66 человек. Из них 44 пациента и 22 медицинских работника. Напомним, что больница находится на карантине с 8 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров.

- Города Удмуртии закрыты на въезд и выезд из-за коронавируса. Как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска.

Глава Удмуртии о новых заболевших коронавирусом на утро 20 апреля .Multistreaming with https://restream.io/?ref=WpvBJ

ИСТОЧНИК KP.RU