2020-04-20T10:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 500 постановлений о карантине было выдано въезжающим в Удмуртию жителям республики

Еще более 500 постановлений выдадут въезжающим на машине гражданам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Коронавирус. Оперштаб УдмуртииФото: Коронавирус. Оперштаб Удмуртии
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В Удмуртии с 15 по 18 апреля 2020 года было выдано 523 постановления о карантине всем въезжающим в республику на поездах и самолетах. Об этом сообщил глава республики во врем прямого эфира.

- 408 постановлений получили жители, приехавшие на поезде, 115 - на самолетах. Но есть и удивительные случаи. Мы встречаем на вокзале в Ижевске 60 пассажиров московского поезда, а приезжают 56. Первая гипотеза была - человек не сел в поезд. Нет, был. Зная, что вводятся ограничения, пассажиры высадились в Можге и на попутках добирались в город. Хочу обратиться к гражданам. Так ни в коем случае делать нельзя, так как вы подвергаете опасности жителей республики. В любом случае по данным в билетах мы вас найдем. И тогда это будет рассматриваться как уклонение от карантина, - отметил глава республики.

Также более 500 постановлений будут выдаваться тем, кто приехал на машине в республику.

Напомним, с 17 апреля на территориях некоторых городов был введен карантин. Узнали, как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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