«Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город

20 Апр 2020 2020-04-20T15:45:00+03:00

Олег Бекмеметьев рассказал, при каких условиях будут останавливать машины на въездах в город

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал километровые пробки 19 апреля на въездах в город. В воскресенье тестировали работу контрольно-пропускных пунктов.

- Вчерашний день, особенно по Сарапульскому тракту, показал, что поток очень напряженный. По идее, останавливать необходимо каждую машину. Надо четко понимать, если машину с номером 18 региона остановили, люди показали прописку и у одного из них указано, что он из-за пределов республики, то такой автомобиль должен будет остаться на месте, заполнены анкеты и проверена температура. Вчера в первую очередь проверялись машины только с номерами из других регионов. Потому что такой интенсивный поток нарушителей, которые выехали из города по своим нуждам, кто-то на шашлыки, кто-то на увеселительные мероприятия, - отметил глава города.

Напомним, 20 апреля на въездах в Ижевск усилен контроль за въезжающими в республику из-за распространения коронавируса (подробнее).

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Работа КПП на въезде в Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU