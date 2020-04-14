По улицам ездит полиция, а на въезде стоят патрули: что изменилось в Малой Пурге и Баграш-Бигре, закрытых в Удмуртии на карантин

Яркие таблички с надписью «Карантин» и дежурящие сотрудники ГИБДД – так сейчас выглядят въезды в село Малая Пурга и деревню Баграш-Бигра. С 11 апреля, по решению главы республики, там объявлен карантин: одна из жительниц Баграш-Бигры попала в больницу с подозрениями на коронавирус. Перед этим она побывала в Ижевске, а при транспортировке в больницу, находящуюся в Малой Пурге, были нарушены все нормы предосторожности.

Чтобы не случилось беды, власти региона приняли решение закрыть эти два населенных пункта. Как сейчас охраняется территория и как живут люди – выяснила «Комсомолка».

«НЕПРИЯТНО, НО ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА»

Сейчас в Баграш-Бигру можно будет заехать только через центральный въезд, а в Малую Пургу – по ул. Трактовая (со стороны д. Миндерево). Остальные въезды в эти населенные пункты перекрыты: там круглосуточно дежурят три поста ГИБДД и шесть патрулей Патрульно-постовой службы полиции.

Объездная дорога вокруг села Малая Пурга не перекрыта. Автобусное движение не ограничено. Выезды и передвижения жителей на работу разрешены, но при условии, что у сотрудника есть соответствующая справка Фото: vk.com/club147177759

Помогают полицейским на постах и местные жители. Власти выдали им защитные костюмы, маски и перчатки – теперь они тоже дежурят и записывают данные тех, кто выезжает и въезжает.

Фото: личный архив Ольги

– И страшно, и неприятно, но деваться некуда. 13 апреля мы начали работать в 7 утра. Некоторые проезжающие угощают нас конфетами, - рассказывает одна из новоиспеченных постовых, жительница деревни Баграш-Бигра Ольга. - Я считаю, что первым делом я должна помочь своей деревне, чтоб не допустить еще раз такой человеческой халатности. Женщину, которая попала в больницу, я видела несколько раз: они к нам в деревню переехали пару лет назад.

Фото: личный архив Ольги

«НА УЛИЦЕ – НИ ДУШИ»

По словам Ольги, сейчас на улицах родной деревни пустынно. Ездит только дезинфицирующая техника и машины с громкоговорителями, которые призывают людей оставаться дома. Похожая ситуация и в Малой Пурге.

Малая Пурга Фото: «ИГГС «ВКонтакте», Сергей Ольховский

– Все выезды из села, кроме одного, перекрыты, стоят полицейские. На выезде КПП у всех проверяет документы, паспорта. Полиции на улице стало действительно больше, но не знаю, штрафуют ли уже людей, – рассказывает житель села Сергей. – Продукты в магазинах есть, но в первый же день карантина в ближайший супермаркет никого не пускали без масок и перчаток, пришлось возвращаться домой за ними. Боимся за наших родителей, они уже пожилые. Не разрешаем им выходить из дома, приносим все продукты сами. Я считаю, что карантин – это правильная и своевременная мера.

Фото: Сергей Юрин, глава Малопургинского район

Еще одна жительница села Евгения рассказывает, что сейчас просто так выйти на улицу нельзя:

– На улицах появились полицейские, которые интересуются, для чего ты вышел из дома. Ездят машины, которые оповещают о необходимости оставаться дома. Приходится работать удаленно, но лучше так, чем заразиться, – отмечает женщина.

А В БОЛЬНИЦЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Кстати в больнице Малопургинского района, где и лежала женщина из Баграш-Бигры, обстановка сейчас предельно спокойная.

– В этой больнице, если я не ошибаюсь, 4 этажа: первые два – это обычная поликлиника, на третьем – женская консультация, на 4 – стационар, в котором и лежала та женщина. Вот 4 этаж закрыт на карантин, – рассказывает жительница соседнего с Малой Пургой села Маргарита. – Мне нужно было забрать свои документы для плановой операции в Ижевске. Боялась ехать в больницу, думала, что с боем буду прорываться, а оказалось наоборот. Я спокойно зашла в здание, никто меня даже не остановил и не проверил!

Фото: Сергей Юрин, глава Малопургинского район

По словам женщины, он спокойно поднялась на этаж к заведующей, которая ее встретила без маски и перчаток.

– В Малую Пургу я приехала на такси, КПП тогда еще не было. В селе очень мало народа – ни детей с родителями, ни подростков, ни бабушек не было. Только одинокие прохожие, которые шли на работу, – подытожила Маргарита.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным администрации Малопургинского района, сейчас в Малой Пурге и Баграш-Бигре проводится дополнительная дезобработка общественных мест, улиц, дорог. Закрыты дежурные группы в детских садах. Магазины, которым разрешено работать по распоряжению главы республики, делают это в прежнем режиме, с соблюдением мер предосторожности.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ!

В Малопургинском районе организована акция #МыВместе. В рамках данной акции волонтеры помогают всем нуждающимся. Заявки на адресную помощь в рамках акции #МыВместе принимают по горячей линии 8-800-200-34-11, в региональном отделение ОНФ по телефону 8(3412) 655-007, в МЦ «Каскад» 8 (34138) 4-11-20.

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться по телефону «горячей линии» акции #ПоддЕРжка - (3412) 232-800. Заявку в колл-центре можно оставить ежедневно, в том числе и в выходные дни, с 9:00 до 18:00.

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