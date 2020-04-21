Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?

21 Апр 2020 2020-04-21T10:04:44+03:00

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Все чаще и чаще жители Удмуртии стали интересоваться, можно ли выезжать на дачи и огороды в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. «Комсомолка» отвечает на вопросы граждан.

По словам главы Удмуртии, Александра Бречалова, на дачи выезжать можно, но только чтобы провести на огороде какое-то время, при этом нужно иметь правоустанавливающие документы, чтобы на въезде в город предъявить их проверяющим.

- Мы даем возможность ездить на сады-огороды, на дачи, я дал четкое указание дать больше автобусов на эти направления, чтобы люди не набивались. Многие, к сожалению, до сих пор понимают самоизоляцию по-своему. Так, в пробке выявили женщину: она ехала с детьми с дачи, но не со своей. Просто устала сидеть с ними дома и решила съездить к знакомым. Зачем? Вы едете и расширяете круг контактов, - отметил глава региона.

Напомним, в городах Удмуртии ввели тотальный контроль за въезжающими в республику. Так, на въезде в Ижевск в минувшие выходные образовалась пробка. Глава города прокомментировал ситуацию (подробнее).

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Работа КПП на въезде в Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU