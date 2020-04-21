«История прошлого года не повторится»: глава Ижевска рассказал, когда начнут наносить разметку
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда начнут наносить разметку в городе. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) 21 апреля.
- В прошлом году городу поставили оценку «неуд.» и подрядчик не справился с работой. В этом году не повторится такая история. Сегодня с утра мы встречались с руководством нового подрядчика. Они в принципе готовы выйти работать уже сейчас, но есть три составляющие. Это краска качественная, погодные условия при температуре не ниже 5 градусов, сегодня 2,5 градуса и влажность 75%, сейчас у нас 88%. Работы начнутся, когда погода позволит, - рассказал Олег Николаевич.
Также глава столицы Удмуртии отметил, что в этом году будут использовать как стандартную разметку, так и из пластика, которую тестировали на перекрестке улицы Удмуртская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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