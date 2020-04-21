Пьяный водитель «легковушки» попал в ДТП
В Ижевске 20 апреля ночью водитель «легковушки» попал в ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 21-летний молодой человек, водитель машины «ВАЗ-2107» в состоянии опьянения, не справился с управлением при повороте налево на нерегулируемом перекрестке и перевернулся, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП молодой человек получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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