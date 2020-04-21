2020-04-21T13:31:32+03:00
Происшествия

Пьяный водитель «легковушки» попал в ДТП

Дорожная авария произошла 20 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 20 апреля ночью водитель «легковушки» попал в ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 21-летний молодой человек, водитель машины «ВАЗ-2107» в состоянии опьянения, не справился с управлением при повороте налево на нерегулируемом перекрестке и перевернулся, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП молодой человек получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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