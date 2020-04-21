2020-04-21T09:01:13+03:00
Недвижимость

От Татарбазара до «Холмов»: в каких районах Ижевска находят клещей

По словам экспертов, кровососы уже активизировались
Екатерина АрдашеваАнастасия Захарова
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Сезон активности клещей в самом разгаре – так, с начала сезона они присосались уже к 69 людям, в том числе 24 детям. Больше половины случаев зарегистрированы в Ижевске. В каких именно районах, выяснила «Комсомолка».

ОТ ТАТАРБАЗАРА ДО ХОЛМОГОРОВА

Ижевчане с готовностью делятся историями, как они находят надоедливых кровососов.

- Мы живем в Татарбазаре, в частном доме, - делится Владимир. – Вчера жена мыла окна. Показывает на окно, а по стеклу ползет клещ.

Но находили их и в других районах.

- 5 апреля мы гуляли мы гуляли прогулочной дорожке, вдоль частного сектора («Любитель 1»), около Холмогоровского леса, - поделился ижевчанин Владислав. – После прогулки снял с себя двух клещей.

Были случаи и в центре.

-На набережной после прогулки на собаке обнаружили клеща... Будьте аккуратны, а лучше сидите дома! - написали жители города в паблике «Типичный Ижевск».

Анастасия Захарова

Анастасия Захарова

По словам главы города Олег Бекмеметьева, парки, кладбища и леса обработают во второй половине апреля, но до 1 мая. Это делают после установления сухой безветренной погоды. Вторую обработку проведут в конце лета. Весной, летом и осенью планируют обработать территорию кладбищ.

БОЯТЬСЯ НУЖНО НЕ КЛЕЩЕЙ

Тем временем, в этом году клещей в Удмуртии меньше, чем в прошлом. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский. Но сейчас они и впрямь представляют опасность.

- Мать-и-мачеха зацвела уже давно, значит клещи уже активизировались, - обьясняет эксперт.

А вот чего стоит опасаться, так это мышей. По словам Дмитрия Адаховского, они - основной переносчик ГЛПС. Также к мышам присасываются личинки клещей – когда кровососы вырастают, они отпадают от грызунов и начинают паразитировать на крупных животных и людях.

- Во многих местах вся кора на однолетних-двулетних побегах полностью съедена. Это говорит о том, что количество мышей (и полевок, и лесных) просто огромное,

такого давно не было. Грызунов очень много, просто наблюдаешь – они кругом бегают. Такого лет восемь не было, - говорит Дмитрий Адаховский.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МЫШЕЙ?

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Ранее мы подробно рассказывали, что такое мышиная лихорадка и как проходит болезнь. Для нее характерно появление лихорадки, общее отравление организма и поражение почек.

Заражение происходит воздушно-пылевым, контактным или алиментарным (через загрязненные выделениями продукты) методом.

Чтобы не заразиться, нужно тщательно мыть руки в походах с обеззараживающими средствами. Продукты надо держать в недоступных для мышей безветренных местах. Посуду надо очищать от остатков еды и мыть с мылом.

На даче домик нужно проветривать пять часов перед заселением. В это время туда нельзя заходить без маски. Полы, посуду, мебель нужно тщательно протереть нашатырным спиртом или перекисью водорода. Все тряпье и старые продукты необходимо выбросить. После работы на грядках рекомендуется несколько раз мыть руки, даже если вы работали в перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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