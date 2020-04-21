2020-04-21T16:37:37+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за избиение детей супруги

Его признали виновным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 34-летнему жителю Ижевска. Мужчина обвиняли в истязании детей гражданской супруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с марта по ноябрь 2019 года пьяный мужчина систематически избивал детей супруги - 9-летнего и 11-летнего мальчиков и 8-летнюю девочку. Свое поведение он мотивировал «воспитательными целями». В полицию обратились учителя школы, где учатся дети, они заметили следы побоев, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены очные ставки, допрошены свидетели, потерпевшие, проведены экспертизы.

Суд назначил приговор мужчине в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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