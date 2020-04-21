16 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
В Удмуртии зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии в ходе брифинга по коронавирусу.
-
- За 20 апреля зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 9 - это те, кто находятся в ГКБ №1 Ижевска. 4 человека - из Глазовского района, 2 человека - из Ижевска, 1 человек - из Граховского района. Все вновь выявленные пациенты проходят лечение в условиях стационара, - отметил глава республики.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом. Восемь человек выписали и три летальных случая.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии.
- Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?
- Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»