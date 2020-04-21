2020-04-21T16:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

16 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии

Еще одного человека выписали из больницы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии в ходе брифинга по коронавирусу.

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- За 20 апреля зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 9 - это те, кто находятся в ГКБ №1 Ижевска. 4 человека - из Глазовского района, 2 человека - из Ижевска, 1 человек - из Граховского района. Все вновь выявленные пациенты проходят лечение в условиях стационара, - отметил глава республики.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусом. Восемь человек выписали и три летальных случая.

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Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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