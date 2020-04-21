46-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве малознакомого мужчины

21 Апр 2020 2020-04-21T17:24:56+03:00

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В Ижевске вынесли приговор 46-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве малознакомого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что осужденный пришел пьяный в квартиру малознакомого 38-летнего мужчины, где между ними произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове и другим частям тела, после чего задушил телевизионным кабелем, после этого он закрепил кабель на ручке двери. Затем он похитил телевизор и скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Приговор суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU