Уроженка Ижевска Алина Загитова стала 8-ой в мировом рейтинге фигуристок

22 Апр 2020 2020-04-22T06:59:28+03:00

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Уроженка Ижевска Алина Загитова выбыла из тройки лучших фигуристок по итогам обновленного рейтинга Международного союза конькобежцев. Теперь действующая чемпионка мира обосновалась на 8 месте, сообщает «Реальное время».

Столь резкое падение объясняют тем, что Загитова неудачно выступила в финале серии Гран-при и заявила о временной паузе в спортивной карьере. Девушка пропустила чемпионаты России и Европы.

Отметим, что сейчас в лидерах рейтинга японка Рика Кихира, американка Брэди Теннелл и россиянка Анна Щербакова, которая, к слову, воспитывается у той же наставницы, что и Загитова – Этери Тутберидзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU