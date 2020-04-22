Уроженка Ижевска Алина Загитова стала 8-ой в мировом рейтинге фигуристок
Уроженка Ижевска Алина Загитова выбыла из тройки лучших фигуристок по итогам обновленного рейтинга Международного союза конькобежцев. Теперь действующая чемпионка мира обосновалась на 8 месте, сообщает «Реальное время».
Столь резкое падение объясняют тем, что Загитова неудачно выступила в финале серии Гран-при и заявила о временной паузе в спортивной карьере. Девушка пропустила чемпионаты России и Европы.
Отметим, что сейчас в лидерах рейтинга японка Рика Кихира, американка Брэди Теннелл и россиянка Анна Щербакова, которая, к слову, воспитывается у той же наставницы, что и Загитова – Этери Тутберидзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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