«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T07:13:48+03:00

Сестры Загитовы записали ролик, как уберечь свое здоровье от коронавируса. ФОТО: скриншот

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7 апреля на сайте Первого канала появился ролик, где фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от опасной коронавирусной инфекции. Ролик она записала вместе со своей младшей сестрой Сабиной.

- Всем привет! В это непростое время нужно соблюдать строгие правила: не выходить в общественные места, оставаться дома, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своем здоровье и своих близких, - призвали Загитовы.

Также Алина посоветовала россиянам заниматься спортом, а Сабина пожелала здоровья.

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU