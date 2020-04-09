«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
7 апреля на сайте Первого канала появился ролик, где фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от опасной коронавирусной инфекции. Ролик она записала вместе со своей младшей сестрой Сабиной.
- Всем привет! В это непростое время нужно соблюдать строгие правила: не выходить в общественные места, оставаться дома, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своем здоровье и своих близких, - призвали Загитовы.
Также Алина посоветовала россиянам заниматься спортом, а Сабина пожелала здоровья.
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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