Реконструкцию Нацбиблиотеки Удмуртии завершат в 2021 году
Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в 2021 году: к этому времени она откроет свои двери для читателей. В здании, несмотря на коронавирус, ремонт продолжается: уже установлены окна, идет монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению работы на крыше и фасаде. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В новом корпусе полностью возведен железобетонный каркас, сейчас возводятся стены, перегородки и лестницы. Здание займет 6 этажей. Общая площадь застройки – 1800 квадратных метров.
Напомним, библиотека была закрыта еще в 2013 году. Реконструкция начался только через 6 лет, в 2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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