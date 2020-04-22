Реконструкцию Нацбиблиотеки Удмуртии завершат в 2021 году

22 Апр 2020 2020-04-22T07:11:39+03:00

В здании уже установлены окна и идет монтаж внутренних инженерных систем

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Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в 2021 году: к этому времени она откроет свои двери для читателей. В здании, несмотря на коронавирус, ремонт продолжается: уже установлены окна, идет монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению работы на крыше и фасаде. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В новом корпусе полностью возведен железобетонный каркас, сейчас возводятся стены, перегородки и лестницы. Здание займет 6 этажей. Общая площадь застройки – 1800 квадратных метров.

Напомним, библиотека была закрыта еще в 2013 году. Реконструкция начался только через 6 лет, в 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU