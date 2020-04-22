Ижевчанину грозит 6 лет тюрьмы за кражу из дачных домов

22 Апр 2020 2020-04-22T07:34:09+03:00

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Полицейские задержали 40-летнего ижевчанина, подозреваемого в краже из домов дачного массива, расположенного в микрорайоне Воложка. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленник выкрал из двух домов мотоцикл, бытовую технику, газовую плиту, холодильник, стиральную машину, телевизор и лодочный мотор. Украденное он вывозил с помощью грузотакси и сдавал в пункты приема металла.

Оказалось, что мужчина уже был судим ранее. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU