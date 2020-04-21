2020-04-21T11:53:44+03:00
Происшествия

Ижевчанина подозревают в угоне машины у девушки

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело по факту угона машины у ижевчанки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что ночью подозреваемый выпивал со знакомым в его гараже. После того, как мужчина ушел, подозреваемый на машине «Фиат» поехал кататься. В «Металлурге»его остановили сотрудники ДПС, мужчина попытался скрыться, но был задержан. В ходе проверки, оказалось, что у водителя не было некоторых документов. Установлено, что мужчина был пьян. Сотрудники составили три административных протокола, - сообщает пресс-служба.

Утром владелица машины пришла в гараж, не обнаружила машину и обратилась в полицию. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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