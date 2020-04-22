Сразу по нескольким позициям Удмуртия попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:29:03+03:00

Рейтинг был составлен на основе наиболее ярких практик за неделю с 11 по 18 апреля

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Удмуртия сразу по нескольким позициям попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба экспертного института социальных исследований.

Так республика была отмечена в номинациях «Солидарность общества в противодействии коронавирусу» - конкурс лучших практик в условиях пандемии «Добрососедство»;

«Меры поддержки предприятий и их работников» - в рамках проекта «Генеральная уборка», призванного бороться с коронавирусной инфекцией, будет создано порядка 400 рабочих мест.

А также, что касается мер поддержки семей и детей, в этом направлении лучше всех себя показали Сахалинская, Омская и Ленинградская области. Отдельные яркие инициативы заметили в Томской области, Москве, Чечне, Ямало-Ненецком автономном округе и Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU