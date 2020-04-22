2020-04-22T10:30:35+03:00
Происшествия

Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане

Водитель КамАЗа не справился с управлением
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Полицейский из Удмуртии, проходивший службу в Дагестане, попал в ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

- ДТП произошло ночью 14 апреля на КПП «Кизилюртовский». По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в иномарку, после чего продолжил движение и сбил полицейских, которые были на посту,- отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В результате дорожной аварии сотрудники получили травмы, их отвезли в больницу.

На данный момент водитель КамАЗа находится в полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В МВД Удмуртии добавили, что нашему соотечественнику и его семье будет оказана вся необходимая помощь.

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За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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