Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане
Полицейский из Удмуртии, проходивший службу в Дагестане, попал в ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального МВД.
- ДТП произошло ночью 14 апреля на КПП «Кизилюртовский». По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в иномарку, после чего продолжил движение и сбил полицейских, которые были на посту,- отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В результате дорожной аварии сотрудники получили травмы, их отвезли в больницу.
На данный момент водитель КамАЗа находится в полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В МВД Удмуртии добавили, что нашему соотечественнику и его семье будет оказана вся необходимая помощь.
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За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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