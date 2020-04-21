Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели

21 Апр 2020 2020-04-21T07:49:12+03:00

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пик заболевания еще не пройден

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Удмуртия, как и другие регионы России, отстает от Москвы в ситуации с распространением корнавирусом на 2-3 недели. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом 20 апреля, передает «Комсомольская правда».

- Рост общего числа заболевших за последние сутки составляет 10%. Рост по Москве - 8,3%. По остальным регионам - 12%, - отметила Татьяна Голикова.

При этом она сообщила, что за этот период (2-3 недели) в субъектах может произойти увеличение общего числа заболевших коронавирусом.

Напомним, на 20 апреля в Удмуртии 137 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/774283" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU