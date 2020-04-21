2020-04-21T07:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пик заболевания еще не пройден
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Удмуртия, как и другие регионы России, отстает от Москвы в ситуации с распространением корнавирусом на 2-3 недели. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом 20 апреля, передает «Комсомольская правда».

- Рост общего числа заболевших за последние сутки составляет 10%. Рост по Москве - 8,3%. По остальным регионам - 12%, - отметила Татьяна Голикова.

При этом она сообщила, что за этот период (2-3 недели) в субъектах может произойти увеличение общего числа заболевших коронавирусом.

Напомним, на 20 апреля в Удмуртии 137 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава Удмуртии рассказал, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом.

- «Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили.

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии
Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?
С начала года в Удмуртии водители оплатили штрафы на общую сумму более 31 млн рублей
Первая онлайн-свадьба пройдет в Удмуртии
Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели
В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры
Еще 55 лифтов заменят в многоквартирных домах Удмуртии
«Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили
Глава Удмуртии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии ответит на вопросы горожан о коронавирусе
Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал поддержку бизнеса
Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram
Ученый-агроном из Ижевска рассказала о залоге богатого урожая