Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели
Удмуртия, как и другие регионы России, отстает от Москвы в ситуации с распространением корнавирусом на 2-3 недели. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом 20 апреля, передает «Комсомольская правда».
- Рост общего числа заболевших за последние сутки составляет 10%. Рост по Москве - 8,3%. По остальным регионам - 12%, - отметила Татьяна Голикова.
При этом она сообщила, что за этот период (2-3 недели) в субъектах может произойти увеличение общего числа заболевших коронавирусом.
Напомним, на 20 апреля в Удмуртии 137 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 7 человек выздоровели, 3 летальных случая.
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Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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