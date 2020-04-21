Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 апреля 2020 года: новые заразившиеся и приостановление проверок газа в квартирах
21 апреля на брифинге о ситуации с коронавирусом в Удмуртии глава региона Александр Бречалов рассказал, что подтвердилось еще 16 случаев заражения вирусом. Теперь в республике официально зарегистрировано 153 случая. При этом 8 человек выписали из больниц (подробнее).
Что еще произошло:
- Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?
- Первая свадьба в онлайне пройдет в Удмуртии.
- Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
- «Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили.
- Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили.
А также:
21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) был глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он рассказал, какие общественные места начали дезинфицировать, отразиться ли коронавирус на ремонте дорог и будут ли обрабатывать остановки и другие общественные места после того, как пройдет пандемия коронавируса.
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда подрядчик начнет наносить дорожную разметку
Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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