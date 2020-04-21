2020-04-21T17:42:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 апреля 2020 года: новые заразившиеся и приостановление проверок газа в квартирах

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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21 апреля на брифинге о ситуации с коронавирусом в Удмуртии глава региона Александр Бречалов рассказал, что подтвердилось еще 16 случаев заражения вирусом. Теперь в республике официально зарегистрировано 153 случая. При этом 8 человек выписали из больниц (подробнее).

Что еще произошло:

- Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?

- Первая свадьба в онлайне пройдет в Удмуртии.

- Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

- «Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили.

- Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили.

А также:

21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) был глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он рассказал, какие общественные места начали дезинфицировать, отразиться ли коронавирус на ремонте дорог и будут ли обрабатывать остановки и другие общественные места после того, как пройдет пандемия коронавируса.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда подрядчик начнет наносить дорожную разметку

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Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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