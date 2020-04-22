В период нереста в Удмуртии запретят рыбачить

22 Апр 2020 2020-04-22T17:13:56+03:00

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В Удмуртии запретят рыбачить в период нереста. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

- Запрещено рыбачить всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина вне мест нереста. Всего в республике два нерестовых места р. Кама (Каракулинский район, правый берег) от устья р. Буториха до д. Партизаны и р. Кама (Сарапульский район) 500 м ниже ж/д моста (г. Сарапул) до н.п. Межная, - отмечается в сообщении.

Запрет начнет действовать с 25 апреля по 5 июня - для Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками для любительского рыболовства. И с 15 апреля по 15 июня - во всех водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками для промышленного рыболовства.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU