15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Удмуртии

22 Апр 2020 2020-04-22T18:37:09+03:00

Всего в регионе 168 подтвержденных случаев коронавируса

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По состоянию на 22 апреля в Удмуртии зарегистрировано еще 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О приросте заболевших сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвержден у четверых ижевчан и одиннадцати жителей Удмуртии, преимущественно прибывших из Москвы.

- По каждому вновь выявленному случаю заболевания новой коронавирусной инфекцией проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - сообщил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU