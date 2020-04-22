15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Удмуртии
По состоянию на 22 апреля в Удмуртии зарегистрировано еще 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О приросте заболевших сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
Диагноз подтвержден у четверых ижевчан и одиннадцати жителей Удмуртии, преимущественно прибывших из Москвы.
- По каждому вновь выявленному случаю заболевания новой коронавирусной инфекцией проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - сообщил глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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