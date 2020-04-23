«Инфекция дошла и до нашего города»: в Воткинске зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T06:12:12+03:00

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В Воткинске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. О заболевшем сообщает глава Воткинска Алексей Заметаев.

- К сожалению, коронавирусная инфекция дошла и до нашего города. Выявлен первый случай заболевания. Мужчина работает в Ижевске, проживает в Воткинске, - уточнил глава города на своей странице «ВКонтакте».

Сам мужчина в данный момент находится на лечении.

Отмечается, что уже определен контактный круг лиц, а также проведена дезинфекция всех адресов, где мужчина побывал.

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ИСТОЧНИК KP.RU