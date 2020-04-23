В Ижевске начали мыть дороги
В Ижевске начали мыть улицы и ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
В частности, подрядными организациями производились мойка проезжей части на улице Пушкинская, мойка ограждений на улицах Милиционная, перекрестке улиц Бородина и К. Маркса. Дополнительно была проведена установка урн на ул. Пушкинской.
Какие еще дороги в Ижевске будут мыть, пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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