Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о сложной ситуации на дороге
В Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег и понижение температуры. Госавтоинспекция МВД по республике призывает водителей быть внимательными на дороге.
- Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Новичкам-водителям сотрудники советуют воздержаться от поездок, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Также пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе дороги и использовать световозвращающие элементы, особенно в тёмное время суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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