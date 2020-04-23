Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о сложной ситуации на дороге

23 Апр 2020 2020-04-23T08:44:49+03:00

По прогнозам синоптиков в республике ожидается мокрый снег и понижение температуры

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В Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег и понижение температуры. Госавтоинспекция МВД по республике призывает водителей быть внимательными на дороге.

- Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Новичкам-водителям сотрудники советуют воздержаться от поездок, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Также пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе дороги и использовать световозвращающие элементы, особенно в тёмное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU