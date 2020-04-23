Еще 10 пациентов с коронавирусом выздоровели в Удмуртии
Еще 10 человек с диагнозом коронавирусом выздоровели в Удмуртии. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
- Всего по состоянию на 22 апреля 2020 года в Удмуртской Республике зарегистрировано 168 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 человек вылечились, - сообщил глава Удмуртии.
Отметим, о первых трех случаях выздоровления пациентов с коронавирусом в республике стало известно 31 марта. По состоянию на 22 апреля в Удмуртии зарегистрировано еще 15 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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