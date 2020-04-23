2020-04-23T11:53:27+03:00
Общество

Минсвязи Удмуртии: «Внедрение цифровых пропусков в республике считаем нецелесообразным»

Ранее сообщалось, что цифровые пропуска будут внедряться в 21 субъекте России
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии не будут использовать цифровые пропуски в режиме самоизоляции. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на замминистра информатизации и связи республики Александра Хохрякова.

- Мы реализовали в опытной эксплуатации два аналогичных сервиса с подобным же функционалом. Поэтому на данный момент внедрение цифровых пропусков в той редакции, которой предлагает Минкомсвязь России, считаем нецелесообразным, как дублирующую для нашей республики информационные системы, - цитирует Александра Хохрякова «Ъ-Удмуртия».

Напомним, Минкомсвязи России подключит к федеральной платформе электронных пропусков семь регионов – Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. Также в планах внедрить систему на территории Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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