2020-04-23T12:08:30+03:00
Происшествия

У пенсионерки из Ижевска похитили более 730 тысяч рублей

Неизвестный представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Ижевска обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Далее он сообщил, что на счет потерпевшей по ошибке перевели 100 тысяч рублей, мужчина попросил назвать данные карты, чтобы уточнить информацию. Получив данные, мошенник получил доступ к личному кабинету счета и переводил деньги со счета на счет. Также по указанию злоумышленников оформила два займа на сумму 260 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила более 730 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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