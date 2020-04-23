У пенсионерки из Ижевска похитили более 730 тысяч рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T12:08:30+03:00

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В полицию Ижевска обратилась 61-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Далее он сообщил, что на счет потерпевшей по ошибке перевели 100 тысяч рублей, мужчина попросил назвать данные карты, чтобы уточнить информацию. Получив данные, мошенник получил доступ к личному кабинету счета и переводил деньги со счета на счет. Также по указанию злоумышленников оформила два займа на сумму 260 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила более 730 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU