На три дня закроют движение транспорта на перекрестке улиц 10 лет Октября и Буммашевская в Ижевске

23 Апр 2020 2020-04-23T13:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Буммашевская ограничат движение на три дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 09:00 24 апреля до окончания работ 26 апреля на указанном участке проведут ремонт трамвайных путей. С 09:00 25 апреля до 04:30 27 апреля движение трамваев №2 и №5 на участке от улицы Тимирязева до Буммаша будет закрыто, - говорится в сообщении.

Движение трамваев будет организовано:

№2 маршрут: ул. Промышленная – Центр – ул. К. Маркса — ул. Кирова – ул. Тимирязева – ул. Халтурина – Центр – ул. Ленина – ул. Промышленная;

№5 маршрут: ул. Огнеупорная – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – ул. Тимирязева – ул. Кирова – ул. К. Маркса — Центр – ул. Огнеупорная.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В стране начинается внедрение электронных пропусков на время пандемии коронавируса. Узнали, появятся ли такие пропуска в Удмуртии.

- Выдачу продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям Удмуртии возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU