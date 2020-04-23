2020-04-23T13:17:25+03:00
Общество

На три дня закроют движение транспорта на перекрестке улиц 10 лет Октября и Буммашевская в Ижевске

Там проведут ремонт трамвайных путей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Буммашевская ограничат движение на три дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 09:00 24 апреля до окончания работ 26 апреля на указанном участке проведут ремонт трамвайных путей. С 09:00 25 апреля до 04:30 27 апреля движение трамваев №2 и №5 на участке от улицы Тимирязева до Буммаша будет закрыто, - говорится в сообщении.

Движение трамваев будет организовано:

№2 маршрут: ул. Промышленная – Центр – ул. К. Маркса — ул. Кирова – ул. Тимирязева – ул. Халтурина – Центр – ул. Ленина – ул. Промышленная;

№5 маршрут: ул. Огнеупорная – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – ул. Тимирязева – ул. Кирова – ул. К. Маркса — Центр – ул. Огнеупорная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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