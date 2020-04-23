2020-04-23T14:08:53+03:00
Общество

Специалисты проверят, как отремонтированная Центральная площадь в Ижевске пережила зиму

Реконструкция первой и второй части площади завершили в сентябре 2019 года
Анастасия Захарова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске проверят состояние Центральной площади после зимы. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Сейчас грунт должен осесть после зимнего периода. Визуально мы уже понимаем, что снег сошел и весна в разгаре. На самом деле грунт еще осядет. После этого мы выйдем на Центральную площадь, чтобы оценить, что произошло за эту зиму. Главная задача - продолжить качественно эксплуатировать территорию, - рассказал глава Ижевска.

Напомним, ремонт первой и второй части площади завершили в сентябре 2019 года. Территория стала местом притяжения экстремалов, которые начали разрушать скамейки и лестницы.

Также в 2020 году планируется начать реконструкцию площадки между КЦ «Россия» и ДК «Металлург» и эспланады. Стоимость работ по первой и второй очередям составила 217,5 млн рублей. Содержание площади обходится в 796 тысяч рублей ежемесячно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Специалисты проверят, как отремонтированная Центральная площадь в Ижевске пережила зиму
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