2020-04-23T18:29:04+03:00
Коронавирус Covid-19

10 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Удмуртии

Еще один пациент умер
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По состоянию на 23 апреля, в Удмуртии коронавирсуная инфекция подтверждена еще у 10 жителей республики. Об этом рассказал в прямом эфире глава региона Александр Бречалов.

В числе заболевших: шесть жителей Ижевска, один житель Сарапула и три жителя Алнашского района.

Как отметил Александр Бречалов, три случая заболевания выявлены среди работников АО «Ижевский механический завод».

- По данным фактам управление Роспотребнадзора по Удмуртии проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия, - сказал глава региона.

Также зафиксирован еще один летальный случай, таким образом, число умерших от коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло четырех человек. Один из пациентов выписан – всего на данный момент инфекцию побороли 19 жителей республики.

Всего в Удмуртии подтверждено 178 случаев коронавирусной инфекции на 19 административных территориях.

Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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