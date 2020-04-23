10 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Удмуртии
По состоянию на 23 апреля, в Удмуртии коронавирсуная инфекция подтверждена еще у 10 жителей республики. Об этом рассказал в прямом эфире глава региона Александр Бречалов.
В числе заболевших: шесть жителей Ижевска, один житель Сарапула и три жителя Алнашского района.
Как отметил Александр Бречалов, три случая заболевания выявлены среди работников АО «Ижевский механический завод».
- По данным фактам управление Роспотребнадзора по Удмуртии проводится эпидемиологическое расследование, на предприятии организованы противоэпидемические мероприятия, - сказал глава региона.
Также зафиксирован еще один летальный случай, таким образом, число умерших от коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло четырех человек. Один из пациентов выписан – всего на данный момент инфекцию побороли 19 жителей республики.
Всего в Удмуртии подтверждено 178 случаев коронавирусной инфекции на 19 административных территориях.
Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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