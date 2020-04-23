Автошколам, салонам красоты и рекламным агентствам Удмуртии разрешили работать во время режима самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T19:25:06+03:00

Они смогут открыться с 27 апреля при условии, что будет строго соблюдать противоэпидемические меры

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О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в вечернем прямом эфире 23 апреля.

С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат работу автошкол, ломбардов и микрофинансовых организаций, а также рекламных агентств, занимающихся установкой рекламных конструкций, салонов красоты и парикмахерских. Исключение составляют организации Алнашского и Граховского районов, где продолжает действовать карантин.

При этом глава Удмуртии отметил, что компаниям разрешают работать при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, установленных Роспотребнадзором.

- Если мы увидим, что кто-то будет без маски — мы тут же внесем всю категорию в список тех, кому нельзя работать, - предупредил Александр Бречалов. - Прошу парикмахерские и салоны красоты изучить требования, указанные в письме Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 года.

При этом глава региона уточнил, что бани и сауны работать по-прежнему не смогут.

Кроме того, с 27 апреля могут быть сняты ограничительные меры в Малой Пурге и Баргаш-Бигре, если в этих населенных пунктах не будет обострения эпидемической ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU