С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей
В Удмуртии с 29 апреля до особого распоряжения будет разрешено посещение церквей и мечетей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире.
- Разрешаем посещать церкви, за исключением коллективных богослужений, - отметил Александр Владимирович.
Ранее, с 17 апреля в Удмуртии для посещения закрывали церкви и храмы из-за угрозы распространения коронавируса.
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Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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