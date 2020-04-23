С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей

23 Апр 2020 2020-04-23T19:01:31+03:00

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В Удмуртии с 29 апреля до особого распоряжения будет разрешено посещение церквей и мечетей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире.

- Разрешаем посещать церкви, за исключением коллективных богослужений, - отметил Александр Владимирович.

Ранее, с 17 апреля в Удмуртии для посещения закрывали церкви и храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

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Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU