Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 апреля 2020 года: 10 новых случаев заражения и еще одна смерть от вируса

23 апреля стало известно, что в Удмуртии зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще один летальный случай. В общей сложности в республике 178 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 человек выздоровели, 4 летальных случая. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.

Что еще произошло:

- В Воткинске зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом выздоровели в Удмуртии.

- В Ижевске начали мыть дороги.

- Продуктовый магазин в Ижевске закрыли из-за нарушений санитарных норм.

- Выдачу продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям Удмуртии возобновили.

- В стране начинается внедрение электронных пропусков на время пандемии коронавируса. Узнали, появятся ли такие пропуска в Удмуртии.

- Видео ижевчанки из «ТикТока» попало в эфир Первого канала.

- В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции.

- Алина Загитова в режиме самоизоляции покажет несколько онлайн-тренировок.

- Как ижевчанам сэкономить на «коммуналке» во время самоизоляции?

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