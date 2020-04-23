Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 апреля 2020 года: 10 новых случаев заражения и еще одна смерть от вируса
23 апреля стало известно, что в Удмуртии зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще один летальный случай. В общей сложности в республике 178 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 человек выздоровели, 4 летальных случая. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.
Что еще произошло:
- В Воткинске зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
- Еще 10 пациентов с коронавирусом выздоровели в Удмуртии.
- В Ижевске начали мыть дороги.
- Продуктовый магазин в Ижевске закрыли из-за нарушений санитарных норм.
- Выдачу продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным семьям Удмуртии возобновили.
- В стране начинается внедрение электронных пропусков на время пандемии коронавируса. Узнали, появятся ли такие пропуска в Удмуртии.
- Видео ижевчанки из «ТикТока» попало в эфир Первого канала.
- В одном из городов Удмуртии плохо соблюдают режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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